تراجع طفيف..النيل للأدوية تحقق 62 مليون جنيه صافي ربح في 7 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل،التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها شاملة الضريبة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2020/2021.
وقالت الشركة،في بيان اليوم لها،إنها حققت صافي ربح شامل الضريبة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2020/2021،
بلغ 62.4 مليون جنيه،مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
بلغ 62.4 مليون جنيه،مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.