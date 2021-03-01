تراجع طفيف..النيل للأدوية تحقق 62 مليون جنيه صافي ربح في 7 أشهر

المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل،التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها شاملة الضريبة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2020/2021. أظهرت





وقالت الشركة،في بيان اليوم لها،إنها حققت صافي ربح شامل الضريبة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2020/2021،

بلغ 62.4 مليون جنيه،مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





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وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



