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حوادث

ضبط أدوية تخسيس مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالمرج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:40 م
ضبط أدوية تخسيس
ضبط أدوية تخسيس
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ١٤٠ الف عبوة أدوية تخسيس بأنواع مختلفة وكمية من العبوات الفارغة وجميعها مجهولة المصدر .

وتبين من الفحص أن المضبوطات غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة مسئول عن مخزن أدوية بالمرج ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، فضلًا عن حيازته كميات من أدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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