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حوادث

مصرع زوجين يستقلان موتسكيلا في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:56 م
مصرع زوجين يستقلان
مصرع زوجين يستقلان موتسكيل
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محمود زيدان
لقى زوجان مصرعهما بكفر الشيخ، اليوم، إثر اصطدام موتسكيل كان يقلهما مع سيارة نقل، وذلك بشارع المصنع بمدينة كفر الشيخ.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بشارع المصنع بمدينة كفر الشيخ.

وعلى الفور، انتقل الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والمتوفين.

وتبين أن المتوفين «م.إ» 65 سنة، وزوجته «ث.س» 50 عامًا، مقيمان بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام قيد تصرف النيابة العامة.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
مصرع زوجين يستقلان موتسكيلا في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور
مصرع زوجين يستقلان موتسكيلا في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور
مصرع زوجين يستقلان موتسكيلا في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور
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