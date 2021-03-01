ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لماذا يعتبر البنك العربي الافريقي "الاستدامة" من أهم الملفات؟

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:54 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

 يعتبر البنك العربي الافريقي الدولى من أهم البنوك التي اعتمدت على سياسة الاستدامة بشكل مختلف وعميق.


 وتعتبر خريطة الاستدامة بالبنك العربي الافريقي الدولي تغيير 360 درجة ويتبنى البنك عناصر ثلاثية للاستدامة وهي البيئة والمجتمع والحوكمة في معاملات البنك التجارية وممارساته.


 ورؤية الاستدامة في البنك العربي الافريقي رؤيه قائمة ذاتيا، لتبني افضل الآليات لتمجيد ثلاثية عناصر الاستخدامات في قلب العمليات التجاريه القائم بها المصرف ونظم الادارة به .


 وترتكز رؤية الاستدامة بالبنك العربي الافريقي على ست قيم  الأولى، حمايه الطبيعة الثانية، تمكين الحياه، الثالثة، الحوكمة  والامتثال؛ الرابعة التمويل المستدام، الخامسة الافصاح ( تقرير الاستدامة )،  والسادسة  التوعية (علمني الاستدامة).

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التجارى الدولى الأكثر شفافية فى التعامل مع البيئة.. تفاصيل

د.علاء علي يكتب: الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.. والثماني دعائم

تقدير دولي لدور البنك التجاري في الاستدامة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

من ستتزوج بعد ترامب؟.. كلمات الرئيس السابق عن زوجته ميلانيا تثير تكهنات حول طلاقهما

قطاع السجون ينفذ حكم الإعدام ضد الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف أكثر

بيان عاجل لرئاسة تونس بعد فضيحة اللقاحات

رئيس الأركان يغادر إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور

مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور