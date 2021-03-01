لماذا يعتبر البنك العربي الافريقي "الاستدامة" من أهم الملفات؟

يعتبر البنك العربي الافريقي الدولى من أهم البنوك التي اعتمدت على سياسة الاستدامة بشكل مختلف وعميق.





وتعتبر خريطة الاستدامة بالبنك العربي الافريقي الدولي تغيير 360 درجة ويتبنى البنك عناصر ثلاثية للاستدامة وهي البيئة والمجتمع والحوكمة في معاملات البنك التجارية وممارساته.





ورؤية الاستدامة في البنك العربي الافريقي رؤيه قائمة ذاتيا، لتبني افضل الآليات لتمجيد ثلاثية عناصر الاستخدامات في قلب العمليات التجاريه القائم بها المصرف ونظم الادارة به .





وترتكز رؤية الاستدامة بالبنك العربي الافريقي على ست قيم الأولى، حمايه الطبيعة الثانية، تمكين الحياه، الثالثة، الحوكمة والامتثال؛ الرابعة التمويل المستدام، الخامسة الافصاح ( تقرير الاستدامة )، والسادسة التوعية (علمني الاستدامة).