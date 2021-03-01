وزير الخارجية: مصر وقيادتها تدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات سلميًا في أفريقيا.. وحريصون على تعزيز التعاون مع أشقائنا في القارة السمراء

وزير الخارجية:

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر وقيادتها تدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات سلميًا في أفريقيا ، لافتًا إلى أن المنتدى سيقام على مدار 5 أيام وستكون هناك فرصة لتناول الإشكاليات، وذلك من خلال الجلسات.

وقال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية، إن مصر ساندت دائما حركات الاستقلال وتدرك أن مرحلة جديدة من النهضة والبناء يتعين أن تبدأ لصالح أبناء وشعوب القارة الإفريقية .

وقال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية، إن مصر ساندت دائما حركات الاستقلال وتدرك أن مرحلة جديدة من النهضة والبناء يتعين أن تبدأ لصالح أبناء وشعوب القارة الإفريقية .

وأضاف،شكري خلال كلمته المذاعة اليوم من منتدى أسوان السلام والتنمية المستدامة ، أننا نسعى للتركيز على الحلول المبتكرة من أجل التغلب على الأزمات وتوظيف إجراءات التعافي لتحقيق أهداف أجندة التعافي 2063 ، واجندة التنمية المستدامة لعام 2030.





وأشار إلى أن جائحة كورونا جاءت بتحديات غير مسبوقة تتطلب النظر في مفاهيم الأمن التقليدية المتعارف عليها ، لافتا إلى أنها ساهمت فى ذات الوقت في تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة الأفريقية مثل تنامى دور الجماعات الإرهابية والهجرة القسرية .



