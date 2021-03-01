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وزير الخارجية: مصر وقيادتها تدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات سلميًا في أفريقيا.. وحريصون على تعزيز التعاون مع أشقائنا في القارة السمراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:35 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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ريهام فيكتور
وزير الخارجية: 

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر وقيادتها تدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات سلميًا في أفريقيا ، لافتًا إلى أن المنتدى سيقام على مدار 5 أيام وستكون هناك فرصة لتناول الإشكاليات، وذلك من خلال الجلسات.

وقال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية، إن مصر ساندت دائما حركات الاستقلال وتدرك أن مرحلة جديدة من النهضة والبناء يتعين أن تبدأ لصالح أبناء وشعوب القارة الإفريقية .

وأضاف،شكري خلال كلمته المذاعة اليوم من منتدى أسوان السلام والتنمية المستدامة ، أننا نسعى للتركيز على الحلول المبتكرة من أجل التغلب على الأزمات وتوظيف إجراءات التعافي لتحقيق أهداف أجندة التعافي 2063 ، واجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار إلى أن جائحة كورونا جاءت بتحديات غير مسبوقة تتطلب النظر في مفاهيم الأمن التقليدية المتعارف عليها ، لافتا إلى أنها ساهمت فى ذات الوقت في تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة الأفريقية مثل تنامى دور الجماعات الإرهابية والهجرة  القسرية .

وشدد على ضرورة اللجوء للحلول السلمية والتى ساهمت بالدفع للرؤى الافريقية للسلم والسلام، موضحًا انه تم عقد عمل للعديد من الورش والتى ترتب عليها العددي من النتائج والتوصيات الهامة التى تم نشرها على الموقع الرسمى لمنتدى أسوان للسلام.

وأكد على حرص قيادة مصر على تعزيز التعاون مع اشقائها الأفارقة وشركائها الدوليين بهدف تمكين دول القارة على تلبية حاجات شعوبها.

وقال وزير الخارجية ، سامح شكري ، إن النسخة الثانية من منتدى أسوان  تركز على كيفية التعاطي مع  تحدى فيروس كورونا تحت عنوان: "صياغة رؤية الواقع الأفريقي الجديد و تعافى اقوى وبناء جديد" ليعكس أثار تلك الجائحة .


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