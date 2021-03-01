وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع أشقائها الأفارقة..فيديو

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية لتحقيق التنمية.





وأوضح أن الدورة الاولى لمنتدى اسوان للسلام نجحت بفضل قياداتها ونقاشاتها الثرية لمجموعة من الاستخلاصات التى نسعى اليها ومن أهمها ضرورة اللجوء الى الحلول طويلة المدى والشاملة التى تعالج الازمات.





وأشار شكرى خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام، إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية والتى ساهمت بالدفع للرؤى الافريقية للسلم والسلام، موضحًا انه تم عقد عمل للعديد من الورش والتى ترتب عليها العددي من النتائج والتوصيات الهامة التى تم نشرها على الموقع الرسمى لمنتدى أسوان للسلام.

وتابع أود التأكيد على حرص قيادة مصر على تعزيز التعاون مع اشقائها الأفارقة وشركائها الدوليين بهدف تمكين دول القارة على تلبية حاجات شعوبها.