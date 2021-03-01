ماذا قدم ضحايا زيدان مع ريال مدريد في فترة إعارتهم؟

وُجهت بعض الانتقادات للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد موافقته على رحيل الكثير من اللاعبين خارج النادي سواء بالإعارة أو بالبيع النهائي.





آخر تلك الانتقادات جاءت بسبب ما يقدمه بورخا مايورال مع ناديه روما الإيطالي، لتُعاد الاتهامات الموجهة لـ زيدان بأنه المتسبب في تراجع مستوى الفريق نسبيًا وقلة العناصر الموجودة بعد إصابات اللاعبين.





ولكن هل كان زيدان مخطئًا في قرار تخليه عن عدد من اللاعبين؟ في هذا التقرير نستعرض ما قدمه الراحلون عن الريال بنظام الإعارة .





- مارتين أويدجارد، صانع الألعاب النرويجي، أعير في يناير الماضي لـ أرسنال، وشارك في 7 مباريات مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف .





- بورخا مايورال، انتقل لـ روما الإيطالي على سبيل الإعارة، ولعب 27 مباراة، مسجلًا 11 وصنع 6 أخرى.





- كوبو، انتقل لـ فياريال على سبيل الإعارة لكنه لم يقنع أوناي إيمري مدربه هناك، لتتم قطع الإعارة ليعار مرة أخرى لصفوف خيتافي.. إجمالًا شارك في 28 مباراة هذا الموسم مسجلًا هدفًا وحيدًا، وصنع 3 أخرى.





- لوكا يوفيتش، أعير لـ إينتراخت فرانكفورت الألماني، ولعب 8 مباريات مسجلًا 3 أهداف.





- براهيم دياز، أعير لـ ميلان الإيطالي، ولعب 26 مباراة، مسجلًا 4 أهداف وصنع 3 أخرى.





- جاريث بيل، أعير لـ توتنهام الإنجليزي ولعب 20 مباراة، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 3 أخرى.





- رينيير، أعير لـ بروسيا دورتموند الألماني، ولعب 11 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا فقط.



