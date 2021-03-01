ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس للجان امتحانات كلية العلوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:50 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب لجان الامتحانات بكلية العلوم للإطمئنان على سلامة وسلاسة سير الامتحانات و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث رافقه ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد الكلية و ا.د. اشرف بغدادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د. أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا. فوزية عبد الوهاب القائم بعمل آمين الكلية.

و اشاد  ا.د.عبد الفتاح  سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الإجتماعى داخل اللجان والإلتزام بإرتداء الكمامات طوال الوقت سواء من الطلاب أو المراقبين  وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول والتأكد من التعقيم  المستمر للجان والممرات قبل كل فترة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.

اقرأ أيضا : 


كما أوضح الدكتور محمد رجاء أنه تم تخصيص عدة  مسارات لدخول الطلاب  للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الإمتحان، كما تم عمل فترتين للاختبار  صباحًا ومساءا وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل لتقليل كثافة الطلاب باللجان.  
والجدير بالذكر أن جميع المعقمات التى يتم إستخدامها سواء لتعقيم اللجان أو الايادى يتم تصنيعها داخل المعمل المركزي بالكلية الحاصل على  اعتماد من  المجلس الوطنى للإعتماد"ايجاك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزل صحى لأوراق الإجابة.. علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات النظرية

كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

جامعة عين شمس في اسبوع.. تجهيز المدن لعودة الطلاب لأداء الامتحانات.. والمستشفيات الجامعية تضع خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان

نائب رئيس جامعة عين شمس: 25% من سعة اللجنة حتى يتم تطبيق التباعد الاجتماعي.. فيديو

وسط تدابير احترازية مشددة.. انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ ألسن عين شمس

ترشيحاتنا

البدري يصدم عمرو وردة في منتخب مصر ويفاجئ نجمي الزمالك

لمدة عامين.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

العدل: يحق لأي شخص إثبات وضع اليد بعد مرور 15 سنة.. فيديو

شوبير: تصرفات بعض لاعبي الزمالك لا تعجبنى.. وأبو جبل غلطان

شاهد.. لحظة انهيار زوجة يوسف شعبان أثناء تشييع جثمانه

استمرار غياب عبد الله السعيد عن المشاركة مع بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور