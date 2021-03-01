جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس للجان امتحانات كلية العلوم

تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب لجان الامتحانات بكلية العلوم للإطمئنان على سلامة وسلاسة سير الامتحانات و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث رافقه ا.د. محمد رجاء السطوحى عميد الكلية و ا.د. اشرف بغدادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د. أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا. فوزية عبد الوهاب القائم بعمل آمين الكلية.





و اشاد ا.د.عبد الفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الإجتماعى داخل اللجان والإلتزام بإرتداء الكمامات طوال الوقت سواء من الطلاب أو المراقبين وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول والتأكد من التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.





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كما أوضح الدكتور محمد رجاء أنه تم تخصيص عدة مسارات لدخول الطلاب للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الإمتحان، كما تم عمل فترتين للاختبار صباحًا ومساءا وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل لتقليل كثافة الطلاب باللجان.

والجدير بالذكر أن جميع المعقمات التى يتم إستخدامها سواء لتعقيم اللجان أو الايادى يتم تصنيعها داخل المعمل المركزي بالكلية الحاصل على اعتماد من المجلس الوطنى للإعتماد"ايجاك".