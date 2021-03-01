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بأقل التكاليف لذوي الاحتياجات الخاصة.. فلسطيني يحول الخردة إلى عربات كهربائية.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:02 م
فلسطيني يحول الخردة
فلسطيني يحول الخردة إلى عربات كهربائية
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية فيديو لفلسطينى يدعى مؤمن أبو ريدة أثناء قيامه بصنع عربات كهربائية من الخردة بأحجام مختلفة لتناسب كبار السن وذوى الهمم بإمكانات ومعدات بسيطة.

وأضاف مؤمن أن جميع الأدوات المستخدمة فى صنع العربة من سوق الخردة المحلى في جنوب قطاع غزة، مضيفًا أن هذه الفكرة هدفها الرئيسي مساعدة كبار السن وذوى الهمم فى الحصول على وسيلة للتنقل بتكلفة منخفضة، مشيرًا إلى أن تكلفتها لا تتعدى من360 إلى 400 دولار مقارنة بالعربات المستوردة التى يصل سعرها إلى 2700 دولار.

أوضح مؤمن أنه يستعين بمختصين فنيين لضبط العربة، متمنيًا توافر الإمكانات اللازمة لتطوير المشروع للمساهمة فى محاربة البطالة المنتشرة بين الشباب، الذى من بينهم ذوى الاحتياجات الخاصة.
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