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محافظات

إغلاق مركز طبى لعدم توافر الاشتراطات الطبية في السويس

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:11 م
إغلاق مركز طبى
إغلاق مركز طبى
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حسن غنيمة
أغلقت لجنة من مديرية الصحة والسكان بالسويس ، مركز طبى تابع لأحدى الجمعيات الأهلية داخل نطاق حى الاربعين ، اليوم الاثنين ، بسبب عدم  توافر الاشتراطات الطبية .

قادت الحملة الدكتورة هدى صالح مدير ادارة العلاج الحر و ممدوح على أنور ، رئيس حى الأربعين وعدد من قيادات مديرية الصحة لتنفيذ قرار إغلاق بناءا على اللجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان .

وقالت الدكتور هدى صالح ، مدير إدارة العلاج بمديرية الصحة بالسويس ، ان الادارة قامت بجولة على عدد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التى تحددها وزارة الصحة والسكان .

وأضافت الدكتور هدى صالح ان الحملات التى تقوم بها الإدارة مستمرة على المستشفيات الخاصة  والمراكز الطبية بالتعاون مع الأحياء والجهات المعنية لتطبيق القانون على كافة المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الوزارة .

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