إغلاق مركز طبى لعدم توافر الاشتراطات الطبية في السويس

أغلقت لجنة من مديرية الصحة والسكان بالسويس ، مركز طبى تابع لأحدى الجمعيات الأهلية داخل نطاق حى الاربعين ، اليوم الاثنين ، بسبب عدم توافر الاشتراطات الطبية .





قادت الحملة الدكتورة هدى صالح مدير ادارة العلاج الحر و ممدوح على أنور ، رئيس حى الأربعين وعدد من قيادات مديرية الصحة لتنفيذ قرار إغلاق بناءا على اللجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان .





وقالت الدكتور هدى صالح ، مدير إدارة العلاج بمديرية الصحة بالسويس ، ان الادارة قامت بجولة على عدد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التى تحددها وزارة الصحة والسكان .





وأضافت الدكتور هدى صالح ان الحملات التى تقوم بها الإدارة مستمرة على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية بالتعاون مع الأحياء والجهات المعنية لتطبيق القانون على كافة المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الوزارة .



