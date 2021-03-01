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أخبار البلد

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد تضامنه مع النداءات الشعبية وانحيازه للمواطن

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أحمد سالم

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن القرار جاء تضامنًا مع النداءات الشعبية، وانحاز للمواطن.


وقال "أبو العينين"، إن التحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب القرارات الشجاعة والمواقف الإنسانية النبيلة، التي منحته حب وثقة جموع المصريين، الذين التفوا حوله وباركوا خطواته الوطنية من أجل تطوير البلاد وتعظيم الاستفادة من مواردها وقدراتها المادية والبشرية.


وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان انحيازا وانتصارا لشعبٍ محب لوطنه، لا يصده عنها كائد أو حاقد أو مُعتدٍ، ووقوفا إلى جانب المواطنين في ظروف استثنائية صعبة ألمّت بالعالم أجمع، وأثرت على مدخلات المؤسسات والأفراد.


واختتم أبو العينين "إن مصرَ بما حباها الله، من قائدٍ وفيٍ حكيم، وشعبٍ أبيٍ مخلص، ستظل عصيةً على الفتنة ومريديها ومروجيها، وعظيمة في عين اهلها وكريمة على شعبها وقائدها، ستحيا عزيزة قوية على مدى الدهر ومر الزمان".    

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