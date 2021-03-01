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برلمان

بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. برلماني: انحياز الرئيس للمواطن يخفف الأعباء عن كاهله

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:37 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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ماجدة بدوي
قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة لا تقل عن عامين، يؤكد حرص الرئيس على دعم المواطنين المصريين وانحيازه لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات المتوسطة ومحدوي الدخل.

وأضاف "زكي" في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية دائمًا ما تضع المواطن نصب أعينها لتوفير سُبل الحياة الكريمة له والتغلب علي التحديات والمعوقات التي تواجهه للارتقاء بالمستوي المعيشي للفرد المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا ما تنحاز للمواطن ودعم محدوي الدخل، مشيرًا إلي أن ملف العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين على رأس أولوياتها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2014.
  
كان  الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
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