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برلمان

اقتراحات النواب توافق على إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د/ وفائي كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوي – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد سمير عبدالمقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية في خدمة توصيل الغاز الطبيعي، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو- محافظة البحيرة ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعي ببندر سوهاج- محافظة سوهاج.

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