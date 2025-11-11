قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على فتاتين سرقا هاتف محمول من موظف بالجيزة

المتهمتان
المتهمتان
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاتين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالجيزة.

بداية الواقعة أثناء قيام قول أمنى معين من الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة لتنفيذ حملة بنطاق محافظة الجيزة ، إستغاث (موظف أمن بأحد المنتجعات السكانية الكائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان) من قيام فتاتين بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" حال تواجده بدائرة القسم .

على الفور تم ضبطهما بذات الدائرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

