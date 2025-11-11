القبض على فتاتين سرقا هاتف محمول من موظف بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاتين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالجيزة.

بداية الواقعة أثناء قيام قول أمنى معين من الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة لتنفيذ حملة بنطاق محافظة الجيزة ، إستغاث (موظف أمن بأحد المنتجعات السكانية الكائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان) من قيام فتاتين بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" حال تواجده بدائرة القسم .

على الفور تم ضبطهما بذات الدائرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.