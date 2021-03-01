بايدن يطالب بدعم أسلحة الذكاء الاصطناعي لمواجهة تهديدات الصين وروسيا

يجب على الولايات المتحدة وحلفائها رفض الدعوات لفرض حظر عالمي على أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير رسمي تم تكليفه من الرئيس الأمريكي والكونجرس.





وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي سوف "يضغط على الأطر الزمنية للقرار" ويتطلب ردودًا عسكرية لا يستطيع البشر القيام بها بسرعة كافية بمفردهم.





ويحذر من أنه من غير المرجح أن تلتزم روسيا والصين بأي معاهدة من هذا القبيل، لكن منتقدين يزعمون أن المقترحات تخاطر بقيادة سباق تسلح "غير مسؤول".





وقال البروفيسور نويل شاركي، المتحدث باسم حملة وقف الروبوتات القاتلة: هذا تقرير مروع ومخيف قد يؤدي إلى انتشار أسلحة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات بشأن من يقتل.





وحذرهم كبار علماء الذكاء الاصطناعي على هذا الكوكب من العواقب، ومع ذلك فهم يستمرون.





وهذا سيؤدي الى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.





ويرد التقرير بالقول إنه إذا تم اختبار أنظمة الأسلحة المستقلة بشكل صحيح وتم التصريح باستخدامها من قبل قائد بشري، فيجب أن تكون متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.





وقدمت التوصيات لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي - وهي هيئة يرأسها رئيس شركة جوجل السابق إريك شميدت ونائب وزير الدفاع السابق روبرت وورك ، الذي خدم في عهد الرئيسين أوباما وترامب.

ومن بين الأعضاء الآخرين آندي جاسي ، الرئيس التنفيذي القادم لشركة أمازون ، ورئيسي شركة جوجل ومايكروسوفت للذكاء الاصطناعي الدكتور أندرو مور والدكتور إريك هورفيتز ، والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل سافرا كاتز.

الحد النووي يركز التقرير المؤلف من 750 صفحة على كيفية مواجهة طموح الصين في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وتقول إن كبار القادة العسكريين حذروا من أن الولايات المتحدة قد "تفقد تفوقها العسكري التقني في السنوات المقبلة" إذا تجاوزتها الصين من خلال اعتماد أنظمة تدعم الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر - على سبيل المثال باستخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة البحرية الأمريكية.





كانت وزارة الدفاع منذ فترة طويلة موجهة نحو الأجهزة تجاه السفن والطائرات والدبابات وتحاول الآن تحقيق قفزة إلى مشروع كثيف البرامج ، كما يقول التقرير.

وإذا لم تكن قواتنا مجهزة بأنظمة ممكّنة للذكاء الاصطناعي تسترشد بمفاهيم جديدة تتجاوز تلك الخاصة بخصومها، فسوف تتفوق عليهم وتشلهم تعقيد المعركة.

ويتنبأ التقرير بأن الذكاء الاصطناعي سيغير "جميع جوانب الشؤون العسكرية"، ويتحدث عن خوارزميات منافسة تصارعه في المستقبل.

وبينما تحذر من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سيئة التصميم يمكن أن تزيد من مخاطر الحرب ، فإنها تضيف أن "الدفاع ضد الأعداء القادرين على الذكاء الاصطناعي دون استخدام الذكاء الاصطناعي هو دعوة إلى كارثة".

ومع ذلك، فهي تضع حدًا في التعامل مع الأسلحة النووية، قائلة إن هذه الأسلحة لا تزال تتطلب تفويضًا صريحًا من الرئيس.

وتقول إن على البيت الأبيض الضغط على موسكو وبكين لإصدار التزامات عامة خاصة بهما بشأن هذه المسألة.





وبدأت اللجنة مراجعتها في مارس 2019 وهذا يمثل تقريرها النهائي.

وتقول إن التحذيرات السابقة بشأن تهديدات الأمن القومي التي وجهتها منظمة العفو الدولية للولايات المتحدة قد تم تجاهلها، ولكن لا تزال هناك "نافذة" لتنفيذ التغييرات المقترحة إذا تصرف الرئيس بايدن وغيره من السياسيين بسرعة.

ولكن لا تركز جميع مقترحاتها على الجيش، ما يشير إلى مضاعفة إنفاق الولايات المتحدة غير الدفاعي على البحث والتطوير المتعلقين بالذكاء الاصطناعي ليصل إلى 32 مليار دولار (23 مليار جنيه إسترليني) سنويًا بحلول عام 2026.



