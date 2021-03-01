مسئول صحة أمريكي كبير يحذر من الارتفاع المحتمل في حالات كورونا الجديدة

حذرت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، من زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 بعد ما يبدو أن المسار المتدهور قد توقف.





وقالت والينسكي في إفادة صحفية "ما زلت أشعر بقلق عميق بشأن تحول محتمل في مسار الوباء"





وتستمر أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض في الإشارة إلى أن الانخفاضات الأخيرة في الحالات قد استقرت عند رقم مرتفع للغاية.





وأضافت أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للدول لتخفيف إجراءات الصحة العامة الموضوعة لاحتواء المرض





وتابعت أن الجمهور الأمريكي لديه حاليًا القدرة على وقف موجة رابعة من الحالات في الولايات المتحدة.





أودى الوباء بحياة أكثر من 2.53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 114 مليون حالة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند.

وتعد الولايات المتحدة حاليًا الدولة الأكثر تضررًا ، حيث يوجد بها حوالي 28.6 مليون حالة وأكثر من 513000 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد 19 وتليها الهند مع أكثر من 11 مليون حالة و 157000 حالة وفاة، والبرازيل مع أكثر من 10.5 مليون حالة وحوالي 255500 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة في عدد الوفيات في العالم (بأكثر من 185000 حالة وفاة) بينما يبلغ عدد المصابين في البلاد حوالي 2 مليون.



