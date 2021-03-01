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الحد الأقصى 25 ألف جنيه.. وزير العدل يكشف عن رسوم نقابة المحامين للتسجيل العقاري.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:20 م
وزير العدل
وزير العدل
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محمود محسن
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، مؤكدا أن الحد الأقصى يكون 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.


وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن رسوم نقابة المحامين البالغة نسبتها 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي.


وتابع: سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع.


وأشار مروان إلى أن البيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار  من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي.
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