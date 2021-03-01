الحد الأقصى 25 ألف جنيه.. وزير العدل يكشف عن رسوم نقابة المحامين للتسجيل العقاري.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، مؤكدا أن الحد الأقصى يكون 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.









وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن رسوم نقابة المحامين البالغة نسبتها 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي.









وتابع: سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع.







