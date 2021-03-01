عضو بـ الوطني الفلسطيني: المجلس التشريعي يبقى أسير "أوسلو".. فيديو

قال نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، إن المجلس التشريعي الفلسطيني ، يبقى أسيرا لـ "أوسلو"، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية للشعب في الانتخابات.









أضاف القيادي في حركة فتح، في حديثه لقناة "الغد"، أن الشعب الفلسطيني، يدرك أهمية المسار الانتخابي بدليل أنه سجل في الاستحقاق 96%، مؤكدا أنه يدرك ذلك جيدا.









أشار إلى أنه لن تستطيع إسرائيل وقوات الاحتلال السيطرة على الانتخابات الفلسطينية، مشددا على أن هناك حالة من الصراع الدائم مع الاحتلال.









ولفت إلى وجود تعمق الانقسام وانتشاره في الجسد الفلسطيني، بكل المستويات في المسألة الوطنية، موضحا أنه لابد من تهيئة كاملة للمسار الانتخابي يكون أكثر ملاءمة ويكون خطوة فعالة بعد عدة تجارب مضت.









وشدد القيادي في حركة فتح على أنه يجب أن لا تثقل الانتخابات بالشروط التي تصل لحد التخريب، والعمل على مسار سياسي جديد يحقق مطالب ورغبات الشعب الفلسطيني والحد من الانقسامات.



