ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو بـ الوطني الفلسطيني: المجلس التشريعي يبقى أسير "أوسلو".. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:10 م
المجلس التشريعي الفلسطيني
المجلس التشريعي الفلسطيني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، إن المجلس التشريعي الفلسطيني، يبقى أسيرا لـ "أوسلو"، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية للشعب في الانتخابات.


أضاف القيادي في حركة فتح، في حديثه لقناة "الغد"، أن الشعب الفلسطيني، يدرك أهمية المسار الانتخابي بدليل أنه سجل في الاستحقاق 96%، مؤكدا أنه يدرك ذلك جيدا.


أشار إلى أنه لن تستطيع إسرائيل وقوات الاحتلال السيطرة على الانتخابات الفلسطينية، مشددا على أن هناك حالة من الصراع الدائم مع الاحتلال.


ولفت إلى وجود تعمق الانقسام وانتشاره في الجسد الفلسطيني، بكل المستويات في المسألة الوطنية، موضحا أنه لابد من تهيئة كاملة للمسار الانتخابي يكون أكثر ملاءمة ويكون خطوة فعالة بعد عدة تجارب مضت.


وشدد القيادي في حركة فتح على أنه يجب أن لا تثقل الانتخابات بالشروط التي تصل لحد التخريب، والعمل على مسار سياسي جديد يحقق مطالب ورغبات الشعب الفلسطيني والحد من الانقسامات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللواء محمد إبراهيم: مصر والأردن سيقودان الجهد العربي والدولي ليكون 2021 عام إعادة بعث القضية الفلسطينية.. وصفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وعربيا ومن معظم دول العالم

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

"الجهاد الإسلامي" تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية

تحية لمصر.. أمين حزب الشعب: الحوار الفلسطيني بالقاهرة يعزز الحياة الديمقراطية

غزة.. تفاؤل حذر بعد توافق الفصائل على إجراء الانتخابات

ترشيحاتنا

الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يكشف عن المتحمل لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

حكم المسح على الأكمام في الوضوء بسبب البرد.. الأزهر يجيب

الـ VAR ينقذ الزمالك ويحتسب ركلة جزاء وعبد المنصف يرفض اهتزاز شباكه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمحبي المغامرات.. نيسان تكشف عن نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200

كرة نارية طائرة.. لحظة مذهلة لاحتراق نيزك في السماء.. فيديو

بمكياج جريء.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بلوك جديد