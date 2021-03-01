تأجيل قانون الشهر العقاري.. «الفلاحين»: السيسي ينتصر لإرادة الشعب

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع الطريق على الراغبين فى إثارة الفتنة بين الحكومة والشعب؛ بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري المثير للجدل.





وأضاف "أبوصدام"، خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، أن التأجيل أسعد معظم المصريين، وأعطى فرصة لمراجعة مواده، واختيار الوقت المناسب لتنفيذه.





ونوه بأن القانون يجب عرضه للحوار المجتمعي علي منصات الحوار المتاحة للشعب؛ لتوضيح مواده للرأي العام، وتعديل ما لا يناسب الوقت الحالي.





وأكد عبدالرحمن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت في كل الأزمات، أنه الأقرب للمواطنين ودائما ما ينحاز للرأي العام.





وأوضح عبدالرحمن أن الرئيس دوما ما ينتصر لرأي الشارع مهما كان الثمن، مؤكدًا للداخل والخارج أن أولوياته هي رضا الشعب، وأن المصلحة العامة فوق كل مصلحة.