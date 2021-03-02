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حماة الوطن: مصر فتحت صفحة جديدة مع القارة الأفريقية منذ 2016

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:01 ص
منتدى أسوان للسلام
منتدى أسوان للسلام
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هاني حسين
قال محمود القط مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن  مصر فتحت صفحة جديدة مع القارة الافريقية منذ 2016.

أضاف  محمود القط  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  التنمية المستدامة لن تكون في مصر فقط ولكن في كافة دول افريقيا، وذلك من خلال التعاون مع دول إفريقيا في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية وبناء الإنسان الأفريقي .

وتابع محمود القط:"  في ظل جائحة كورونا مصر وضعت سياسة وطريق لاستمرار محاور التنمية المستدامة مع أفريقيا".

وأكمل محمود القط:" منتدى أسوان العام الماضي كان لها صدى واسع في القارة الأفريقية".

وأشاد حزب حماة الوطن  بتنظيم مصر منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان"صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يُسهم في تحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الإفريقي و يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.

وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية  للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء خاصة وانه يعقد فى ظروف استثنائية لجائحة كورونا ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات 

وأضاف رئيس الحزب ان المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية حيث يعني بمفهوم تطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخري من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.

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