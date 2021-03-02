عن مشاركته في "يوم وليلة".. صلاح عبدالله: بتفرج عليه كمشاهد عادي.. فيديو

قال الفنان صلاح عبدالله إن مسلسل "في يوم وليلة" هو عمل رائع؛ مؤكدا أن الفنانين أحمد رزق وداليا مصطفى، قدما أداء رائعا خلال العمل.

وأضاف عبدالله ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "أون" ، "في يوم وليلة" عندما أشاهده ، أشاهده كأنني مشاهد عادي ، مشيرا إلى أن حلقات العمل رائعة.





وأوضح الفنان صلاح عبدالله ، أنه على الرغم من مشاركتي في العمل؛ إلا أنني لا يمكن أن أشاهده كفنان ، ولكنني كمشاهد عادي.





وأشار عبدالله ، إلى أن المخرجة شيرين عادل ، من المخرجين المتميزين التي أحب التعامل معها؛ لأنها تقوم بإخراج طاقات الفنان ، وأن يؤدي أفضل ما لديه.