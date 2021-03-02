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أخبار العالم

عقب العثور على جمجمة بشرية.. الشرطة البريطانية تجري تحقيقا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:31 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة البريطانية، فتح تحقيق؛ عقب العثور على رفات بشرية، بما فيها جمجمة بالقرب من حانة مهجورة في مدينة مانشستر. 

وذكرت الشرطة أنه تم استدعاؤها، صباح أمس الاثنين، للإبلاغ عن عنصر مشبوه تم العثور عليه قبالة طريق بلاكبيرن، وفق ما نقلته "روسيا اليوم". 

وأفادت بأن القوات عثرت على رفات بشرية وجمجمة، حيث يتم البحث وراء الأمر، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى. 

وقال الزوجان اللذان عثرا على الجمجمة، داني وفيليسيتي دافي، إنهما عثرا على سترة عسكرية على مقربة من الرفات واتصلا على الفور بالشرطة.

وما زالت الشرطة البريطانية تجري البحث والتدقيق في الأمر للوقوف على الجريمة كاملة. 
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