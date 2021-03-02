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تعليم

وزير التعليم: وضعنا حلولا تقنية بـ3 مستويات أمان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:21 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.


وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما ، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.


واوضح وزير التربية والتعليم : إن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.


وأكد ان تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب 


وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.


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