الكشف عن موعد إعلان الحكومة الكويتية الجديدة.. قرار مهم من الصحة السعودية بشأن موسم الحج.. إغلاق تجاري جزئي في عمان.. و239 مليون جرعة لقاح في العالم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

«جونسون آند جونسون» و«موديرنا» في الكويت قريبًا

الحكومة الكويتية للمجلس: «الدَّين العام» حتمي

أول سفير إماراتي يصل إلى إسرائيل ويقدم أوراق اعتماده لـ«ريفلين»

وزير الصحة السعودي: تلقي اللقاح شرط رئيسي للحج

ساركوزي أول رئيس فرنسي يصدر بحقه حكم بالسجن سنة مع النفاذ

الرئيس الجزائري: لن أستقيل

إيران وإسرائيل تتبادلان التهديدات بعد هجوم خليج عُمان

إطلاق سراح 279 تلميذة خطفن في نيجيريا









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، نقلت صحيفة "الجريدة" عن مصادر لها قولها إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد انتهى من اختيار التشكيل الحكومي الجديد، وأنه شهد تغييرًا جزئيًا بخروج 4 وزراء، متوقعة إعلان التشكيل النهائي غدًا أو بعد غد على أبعد تقدير، ما لم يُستجد أمر ما.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، تسجيل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 192031 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1085 حالة.





وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال اليوم السابق بلغ 7542 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1792041 فحصا، موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات بلغ 6ر15 في المائة.





وكشفت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر لها أن وزارة الصحة قدمت عقودًا إلى لجنة المناقصات بخصوص شراء لقاحَي «موديرنا» و«جونسون»، لافتةً إلى أن وصولهما إلى البلاد سيكون قريبًا بعد الموافقة عليهما وإنهاء جميع الإجراءات.





وقالت المصادر إن من أهم أسباب شراء «موديرنا»، هو تخصيصه لصغار السن الذين يحتاجون التطعيم، إضافة إلى التوصيات العالمية بأخذ «جونسون» نظرًا لفاعليته مع فيروس كورونا الجديد.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح بحث مع سفير مملكة بلجيكا في الكويت ليو بيترز، سياسات وإجراءات التصدي واحتواء جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت الوزارة في بيان لها إن اللقاء الذي عقد أمس، الاثنين، بمقر الوزارة تضمن تبادل الآراء وبحث آفاق التعاون الصحي بين الجانبين في المجالات المختلفة.





وقالت صحيفة "الوطن" إن الحكومة الكويتية أبلغت اللجنة المالية البرلمانية، بحتمية إقرار قانون الدين العام كحل «مؤقت»، لمواجهة أزمة السيولة الممتدة بحكم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهدها البلاد في ظل النمو المستمر بالميزانية واستمرار انهيار أسعار النفط.





وكشفت مصادر أن وزير المالية خليفة حمادة شدد خلال الاجتماع على أن شح السيولة بحاجة إلى حلول سريعة، وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، مؤكدا أن الميزانية بحاجة إلى تعزيز شهري يبلغ مليار دينار.





عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الراي" على إعلان وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض "كوفيد-19"، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.





وقال الربيعة في تعميم له مساء أمس، الاثنين: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام الحالي، وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".





وأوضحت صحيفة "الوطن" نفي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما شاع عن عزمه الاستقالته من رئاسة الجمهورية قائلًا: "10 ملايين جزائري انتخبوا في الرئاسيات من أجل تأسيس جمهورية جديدة ولن أخدعهم بالاستقالة، وأنا أقسمت مع نفسي أن أخبر الشّعب بكل نواياي، والجيش هو سندي".





وأكد، في مقابلة مع وسائل إعلام وطنية مساء الاثنين، أن جيش بلاده لا يتدخل في الحياة السياسية، نافيًا ما راج عن خلاف بينه وبين عدد من القيادات العسكرية.





وقالت صحيفة "الراي" إن التليفزيون الرسمي العماني أعلن أمس، الاثنين، أنه تقرّر إغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من الرابع وحتى العشرين من مارس في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى وصول محمد محمود الخاجة، أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إسرائيل أمس، وقدم السفير أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، واجتمع السفير الإماراتي مع وزير الخارجية الإسرائيلي.





وكتب الخاجة عبر حسابه في «تويتر»: «وصلت اليوم (أمس) إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة».





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتهم إيران رسميًا بالوقوف وراء ضرب سفينة إسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي، ملوحًا باستهداف وجودها في كل المنطقة، في حين نفت طهران الاتهامات الإسرائيلية وحذرت الدول الأوروبية من عرقلة الأوضاع بعد مساندة الأخيرة لجهود الرئيس الأميركي جو بايدن ضدها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وردّت السلطات الإيرانية على ادعاءات نتنياهو بالنفي بعد يوم من تلميح منصات إعلامية تابعة للتيار المتشدد بمسئولية "محور المقاومة"، عن الهجوم البحري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، إن "الخليج وبحر عمان منطقتنا الأمنية المباشرة، ولن نسمح بإثارة الخوف والرعب فيهما من خلال هذه التصريحات. نتنياهو يعاني من مرض عقلي".









دوليا، أفادت صحيفة "الأنباء" بأن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء أظهرت أمس، أنه تم إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.





وبحسب الجامعة ذاتها، بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 114.2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.53 مليون.





وفي الولايات، بدأت شركة الأدوية الأمريكية «جونسون آند جونسون» في شحن جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا بعد يومين من ترخيصه، حيث ستسلم 3.9 مليون جرعة هذا الأسبوع.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى ما قاله كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي صحيفة واشنطن بوست، بأنه لا بد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.





في سياق متصل، قالت صحيفة "القبس" إن بيانات رسمية أظهرت، أن لقاحي «فايزر» و«أكسفورد/أسترازينيكا» أثبتا «فعالية عالية» في خفض العدوى بفيروس كورونا وعوارض المرض الشديد لدى كبار السن في بريطانيا، مع تراجع عدد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى بأكثر من 80 بالمائة.





وأفادت صحيفة "الراي" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم المعارض للكرملين أليكسي نافالني وسجنه، وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستنسّق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها الدقيق.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن محكمة فرنسية وجهت صفعة قوية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي أصبح أول رئيس سابق يصدر بحقه حكم مع النفاذ، فيما يسمى قضية «التنصت» التي تعود لعام 2014.





فقد أدان قضاة محكمة باريس ساركوزي بمحاولة رشوة قاض وباستغلال النفوذ وحكموا عليه بالسجن ثلاث سنوات منها سنتان مع إيقاف التنفيذ وسنة واحدة واجبة النفاذ.





وأوضحت صحيفة "الوطن" أن الولايات المتّحدة سلمت إلى السلطات اليابانية، أمس الاثنين، مواطنَين أمريكيّين مطلوبين للقضاء الياباني بتهمة مساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، على الفرار إلى لبنان في 29 ديسمبر 2019، بحسب ما أفاد محاميهما.





وقال المحامي بول كيلي إنّ موكّليه مايكل تايلور ونجله بيتر سُلّما إلى مسئولين يابانيين بعدما خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء لمنع السلطات الأمريكية من تسليمهما إلى طوكيو التي تتّهمها مع شريك ثالث لهما هو اللبناني جورج-أنطوان الزايك بمساعدة غصن على الفرار.



