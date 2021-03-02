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حوادث

ضبط ٣ تجار مخدرات يغسلون 95 مليون جنيه فى شراء أراضٍ وعقارات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:42 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم "3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراض، أنشطة تجارية، المركبات الزراعية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


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