بدء التحقيق مع رئيس برشلونة السابق في فضيحة بارسا جيت





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بارتوميو وصل إلى قصر العدل في تمام التاسعة صباحا " بتوقيت إسبانيا" لبدء التحقيق معه.





كانت الشرطة الإسبانية ألقت القبض على بارتوميو، صباح أمس، الإثنين، للتحقيق في مسألة الشبكات الإجتماعية، المعروفة إعلاميا بـ " فضيحة بارسا جيت".

وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق، مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية.





يذكر أن بارتوميو أعلن استقالته من رئاسة برشلونة في شهر أكتوبر الماضي، بسبب قيام أعضاء نادي برشلونة بحملة لسحب الثقة منه، بسبب تدهور نتائج الفريق، ومعاناة النادي من أزمات مالية.

وصل منذ قليل، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق إلى مقر قصر العدل في كتالونيا، للتحقيق في فضيحة " بارسا جيت".