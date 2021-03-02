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أخبار العالم

العراق يعلن اعتقال 4 دواعش وإبطال مفعول 10 صواريخ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت شرطة العراق، الثلاثاء، توقيف 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وإبطال مفعول 10 صواريخ بمناطق متفرقة بالبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم إن شرطة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على داعشي يكنى (أبو أسامة) والذي كان يعمل فيما يسمى "ديوان التصنيع" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، إضافة إلى ثلاثة آخرين.

بدورها، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بالوزارة إبطال مفعول 10 صواريخ محلية الصنع في محافظة الأنبار من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.

وأطلقت القوات العراقية، أول من أمس، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، شمال شرق ديالى.
وتجرى العملية على محوري ديالى الشرقي ونهر ديالى الغربي، شمال ناحية جلولاء وتمتد إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق.

وتأتي تلك العمليات استكمالًا لحملتين عسكريتين واسعتين، إحداهما حملت عنوان "ثأر الشهداء"، والأخرى "أسود الجزيرة"، كانتا قد أطلقتا عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد في يناير الماضي.

وعلى الرغم من انتهاء معركة استرداد المدن التي سيطر عليها داعش  وإعلان النصر النهائي، فإن داعش عاد مجددًا لشن الهجمات وتهديد المدن منذ مطلع العام الماضي.
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