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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16715 طن تشمل : 7400 طن يوريا و 4550 طن رمل و 300 طن صويا و 165 طن خشب زان و 3500 طن ملح و 800 طن أسمنت .

وأضاف البيان ،ان حركة الوارد من البضائع العامة 58543 طن تشمل : 21733 طن ذرة و 2530 طن خشب زان و 10877 طن فول و 4200 طن زيت طعام و 18153 طن قمح و 1050 طن كالسيوم فلوريد .

وأشار البيان ،ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و قرنبيط و بسلة و بقدونس و فاصوليا و خس و فلفل و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فول سودانى و بصل و ثوم و برسيم ) و فواكة ( فراولة و برتقال و يوسفي و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و السعودية و مالطا و ايطاليا و الهند و المانيا و كرواتيا و جنوب افريقيا و سنغافورة و سلوفينيا و اسبانيا و هولندا و روسيا و امريكا و انجلترا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2421 حاوية مكافئة .

وأوضح البيان ،ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113266 طنا  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123535 طنا .
وتابع البيان ،انه قد غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 2 قطار بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و العين السخنة و شحن 42 حاوية 20 قدم متجهين إلى السادس من اكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5734 شاحنة .

وتابع اللواء بحرى أوليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ميدانيًا عملية تراكى سفينتى بضائع عامة على أرصفة الميناء النهرى وذلك تطبيقًا لخطة الميناء بالإستغلال الأمثل للأرصفه المتاحة.


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