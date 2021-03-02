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أخبار البلد

بعد موافقة زراعة البرلمان.. نرصد أهم 6 بنود في قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال إجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.


وفيما يلى يرصد "صدى البلد " أبرز المعلومات حول مشروع القانون:

- توحيد كافة النقابات المستقلة الموجودة حاليا تحت مظلة كيان موحد قانونى .


- توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة ، كما سيتم تحديد معاش لهم .


- وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح.


- المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.


- إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.


- إمكانية ارسال مبعوث يمثل النقابة فى البعثات الخارجية ، والمشاركة فى اجتماعات الدولة بصفة رسمية.

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