٢٧ مارس..جامعة عين شمس تطلق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة قنا

تواصل جامعة عين شمس إطلاق قوافلها التنموية الشاملة بمختلف محافظات القاهرة ، حيث يستعد قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، لإطلاق قافلة التنمية الشاملة لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك خلال الفترة من ٢٧ مارس وحتى ٣٠ من الشهر ذاته لخدمة المواطنين في العديد من المجالات.





وفي هذا السياق أجرى سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة لمحافظة قنا ، حيث تم الوقوف على الترتيبات اللازمة لانعقاد أعمال القافلة.





كما ألتقى بعدد من المسئولين بديوان عام المحافظة للتعرف على احتياجات المواطنين.





ومن المقرر أن تشمل القافلة عددًا من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، فضلًا عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.