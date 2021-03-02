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تعليم

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لمسابقة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:48 م
منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة
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حسام الفقي
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن صالح عن فتح باب التقدم لمسابقة (الإبتكار الدولية للاغذية والزراعة المستدامة)المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية بسويسرا .

 يغير الابتكار طريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها والاتجار بها واستهلاكها ويؤدي إلى بناء نظم غذائية أمتن وأكثر قدرة على الصمود. وتتمتع كل من التكنولوجيات الرقمية والممارسات المبتكرة لإنتاج الأغذية بالقدرة على تحويل النظم الغذائية من خلال إتاحة مستقبل أفضل لصغار المزارعين وجعل الزراعة أكثر استدامة وفي نهاية المطاف سدّ الثغرة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية.

وتشجّع منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الفدرالية في سويسرا منذ سنة 2018 الابتكار من خلال الإقرار علانية بأفضل الممارسات عن طريق جائزة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة. ولا تقرّ هذه الجائزة بالابتكار الرقمي فحسب، بل كذلك بالمنتجات أو الممارسات الجديدة أو القائمة أصلًا والمستخدمة في سياق محدد من أجل زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية والقدرة على الصمود.
.
وتُقسم جائزة الابتكار إلى فئتين:
الفئة (أ) 
تُمنح جائزة بقيمة 30000
دولار أمريكي للتميّز في مجالي الابتكار والنظم الغذائية المستدامة
الفئة (ب) 
تُمنح جائزة 000 30 دولار أمريكي للإقرار بالابتكار الذي يمكّن تحديدًا الشباب في مجال النظم الغذائية المستدامة
سيجري تقييم جميع الطلبات على أساس:
جودة الابتكار وجدارته
الفائدة المحتملة والأثر والاستدامة
إمكانية التعميم
- القيمة مقابل المال
الفئة (أ) 
يجدر بمقدمي الطلبات أن يشيروا بوضوح إلى كيفية تأثير الابتكار على أكثر من مستوى واحد من سلسلة الإمداد من المزارعين إلى المستهلكين .
- يتعيّن على مقدمي الطلبات إبراز كيفية مساهمة الابتكار في توطيد العلاقة بين المزارعين والمستهلكين مثلًا من خلال سمات تتبع استدامة المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم الاتجار بها على بطاقات التوسيم.
الفئة (ب) 
يجدر بمقدمي الطلبات إبراز كيفية تعزيز الابتكار لدور الشباب (دون الخامسة والثلاثين من العمر) في النظم الغذائية المستدامة
 ولمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم وشروط الجائزة يرجي زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.fao.org/innovation/awards/ar
علما الموعد النهائي للترشيح هو ٢٠٢١/٣/١٩
جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لمسابقة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة
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