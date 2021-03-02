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قرار جديد من فرنسا لاستخدام لقاح استرازينيكا فى مواجهة كورونا .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تراجع الحكومة الفرنسية جزئيا عن قرارها بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لكبار السن.

وأيدت الحكومة توصية من الهيئة العليا للصحة في البلاد لإعطاء جرعة واحدة من اللقاح للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس القاتل، لتصبح أول دولة تتخذ هذا القرار.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران للقناة الفرنسية الثانية أنه تمت الموافقة على إعطاء حقنة لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا والذين يعانون من "أمراض مزمنة"، مع الاستمرار في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا بلقاح بيوتيك- فايزر أو لقاح موديرنا.

وتردد العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية في إستخدام اللقاح بسبب الآثار الجانبية، والتي غالبًا ما تكون أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا، لدى فئة الشباب. وظهرت أسئلة أيضًا حول فعالية المصل في مواجهة متغير الفيروس الجنوب إفريقي.
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