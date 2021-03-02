الدفع يا المنع.. تفاصيل قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون دولار لصالح أشيمبونج

أقرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" أحقية اللاعب الغاني بينامين أشيمبونج بالحصول على مليون دولار من ناديه السابق الزمالك، بسبب إجباره على فسخ تعاقده.









وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي" أن نادي الزمالك وأشيموبنج تلقيا إخطارًا من لجنة الانضباط أمس الاثنين، تفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ مليون دولار للاعب الغاني قبل نهاية شهر مارس الجاري.









وأشارت بي بي سي، الى أنه سيتم منع الزمالك من إبرام التعاقدات حال عدم سداد تلك القيمة قبل نهاية الشهر الجاري، ولن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب قبل تسديد المبلغ المستحق.









وعبر أشيمبونج عن سعادته بقرار الفيفا مشيرًا إلى أن الحقيقة قالت كلمتها.









وكانت المحكمة الرياضية أعلنت إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ 1.2 مليون دولار لـ أشيموبنج.