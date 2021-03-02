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أخبار العالم

الأطباء السبب .. تصريحات صادمة من متحدث الصحة العراقية حول ارتفاع وفيات كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:46 م
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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محمود نوفل
كشفت  وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، اليوم عن سبب ارتفاع وفيات كورونا داخل بلاد الرافدين حيث قالت أن غالبية الوَفَيَات التي تم تسجيلها جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاءت بسبب تأخر مراجعة المراكز الصحية. 
   
وبدوره اشار المتحدث باسم الصحة العراقية  سيف البدر في تصريحات إعلامية له خلال استضافته في برنامج "العاشرة"، وحملت حلقة اليوم عنوان "اطلبوا اللقاح ولو كان في الصين.. وماذا بعد؟". 

وافاد البدر بان اغلب حالات الوفيات بالفيروس في العراق هي بسبب تأخر مراجعة المستشفيات، وسماع نصائح من أطباء غير مختصين ضللوا المواطنين. 

وأتم. :  اكثر حالات الوفاة يتحملها الذين يفتون بالتلفاز حول كورونا وهم ليسوا من أهل الاختصاص".  
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