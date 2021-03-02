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مرأة

طريقة عمل سمك ماكريل بالبرتقال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:44 م
ماكريل بالبرتقال
ماكريل بالبرتقال
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل ماكريل بالبرتقال بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الأسماك.


مقادير ماكريل بالبرتقال

4 شرائح ماكريل فيليه بالجلد
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بابريكا
زيت زيتون
ملعقة كبيرة بشر برتقال
ملعقة كبيرة عصير برتقال
2 ملعقة صغيرة معجون هريسة
كزبرة فريش للتقديم

* يتبل السمك بالزيت

* ثم يشوى في قليل من الزيت على النار

* في وعاء آخر يشوح الدقيق في الزيت

* ويضاف له عصير البرتقال والبابريكا والهريسة

* ويشوحوا جيدا ثم يضاف عليهم قليل من الماء المغلي حتى الحصول على الصوص

* يضاف الصوص على السمك

* ويضاف بشر البرتقال والكزبرة على الوجهة

* ويترك حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخنا

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