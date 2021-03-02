طريقة عمل سمك ماكريل بالبرتقال

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل ماكريل بالبرتقال بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الأسماك.





مقادير ماكريل بالبرتقال

4 شرائح ماكريل فيليه بالجلد

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بابريكا

زيت زيتون

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة عصير برتقال

2 ملعقة صغيرة معجون هريسة

كزبرة فريش للتقديم

طريقة تحضير ماكريل بالبرتقال

* يتبل السمك بالزيت

* ثم يشوى في قليل من الزيت على النار

* في وعاء آخر يشوح الدقيق في الزيت

* ويضاف له عصير البرتقال والبابريكا والهريسة

* ويشوحوا جيدا ثم يضاف عليهم قليل من الماء المغلي حتى الحصول على الصوص

* يضاف الصوص على السمك

* ويضاف بشر البرتقال والكزبرة على الوجهة

* ويترك حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخنا

