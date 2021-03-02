طريقة عمل سمك ماكريل بالبرتقال

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل ماكريل بالبرتقال بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الأسماك.
4 شرائح ماكريل فيليه بالجلد
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بابريكا
زيت زيتون
ملعقة كبيرة بشر برتقال
ملعقة كبيرة عصير برتقال
2 ملعقة صغيرة معجون هريسة
كزبرة فريش للتقديم
طريقة تحضير ماكريل بالبرتقال
* يتبل السمك بالزيت
* ثم يشوى في قليل من الزيت على النار
* في وعاء آخر يشوح الدقيق في الزيت
* ويضاف له عصير البرتقال والبابريكا والهريسة
* ويشوحوا جيدا ثم يضاف عليهم قليل من الماء المغلي حتى الحصول على الصوص
* يضاف الصوص على السمك
* ويضاف بشر البرتقال والكزبرة على الوجهة
* ويترك حتى تمام الطهي
* ويقدم ساخنا