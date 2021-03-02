مشجعة زملكاوية : عملت 3 عمرات وحجة ومبعرفش أعمل شو..ومبطلعش من باب الشقة لما يخسر الزمالك..فيديو

قالت السيدة سوزان قنديل مشجعة الزمالك التى تبرعت بثمن قرطها الذهبى لدعم التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسي " انا عملت 3 عمرات وحجة وبيقولوا عليا بعمل شو انا معرفش اعمل شو اساسا".





وأضافت قنديل خلال لقاء لها لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنني احب لاعبي الزمالك مشيرا إلى أنه يكون اسعد يوم فى حياتي عندما يفوز الزمالك .





وتابعت مشجعة الزمالك التى تبرعت بثمن قرطها الذهبى لدعم التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسي انه " عندما يخسر الزمالك مبطلعش من باب الشقة وابكي بعد الخسارة".





وأشارت قنديل إلى إنها فكرت فى بيع "مدفن " اشترته مؤخرا لكى يكون مثواها فى مدينة 15 مايو من أجل التبرع به للزمالك لدعم التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسى.



