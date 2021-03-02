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مرأة

اخصائي يحذر من ممارسة الرياضة في هذه الحالة .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:01 م
اخصائي يحذر من ممارسة
اخصائي يحذر من ممارسة الرياضة في هذه الحالة .. فيديو
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اسماء محمد - عدسة نور المصري
تعد ممارسة الرياضة من اهم الوسائل التى تساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية منها الوزن الزائد وهناك العديد من الدراسات التى تثبت ان الرياضة تساعد فى انقاص الوزن .

وتكم المشكلة الحقيقة فى أن البعض يعتقد ان الرياضة شرط اساسي لانقاص الوزن ويستحيل الحصول على الجسم المثالي بدونها وهذا للاسف تفكير خاطئ وهذا ما سنوضحه فى هذا التقرير .
قال الدكتور مروان سالم ، اخصائى التغذية العلاجية، أن عدد كبير من الافراد تكن زيادة الوزن لديهم ناتجة عن اتباع نمط غذائي خاطئ او أى سبب اخر لكن عدم الحركة ليس سبب رئيسي في زيادة في كل الحالات .

وأضاف " مروان " فى لقاء خاص لـ  موقع" صدى البلد " الاخباري ،ان زيادة الوزن التى حدثت لإنسان معدل ممارسته للحركة الرياضة لم يتغير كثيرا تعنى ان اتباع النظام الغذائي الصحيح يساعد فى انقاص الوزن بشكل كبير ويحقق نتائج ممتازة.

وأكد أنه فى بعض الاحيان تكن الرياضة سببا فى الضرر على سبيل المثال شخص كبير في السن ووزنه كبير جدا حيث سيتم ارهاق للمفاصل والركبتين، لذا يجب أن تكن ممارسة الرياضة تحت اشراف طبي لتحديد ما يناسب الحالة .

واشار "مروان" إلى أن ممارسة الرياضة تكن مهمة فى رحلة انقاص الوزن فى ولكن فى اوقات معينة منها مرحلة البلاتوه وتثبيت الوزن الجديد.
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