عدم ممارسة الرياضة أبرزها.. 7 عوامل خطيرة وراء ضعف أو زيادة معدل الحرق

هناك عوامل تتحكم في ضعف وزيادة معدل الحرق ، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن او النحافة الشديدة، وقد ترجع بعض هذه العوامل إلى الوراثة او لأسباب مرضيه وبعضها ناتج عن عادات غذائية خاطئه واسلوب حياه غير صحي.





metabolism، قد يتسبب في عدم توازن الوزن بالنسبة للشخص إن كان المعدل ضعيفا، او يتسبب في النحافة أو كان مع زيادة معدل الحرق، مما يتسبب في عدم الرضا في كليهما .



إقرأ ايضا | 5 عادات خطيرة نتبعها يوميا تؤثر على معدل الحرق.. احذرها وقال معتز القيعي اخصائي اللياقه البدنيه والتغذيه الرياضيه، ان معدل الحرق المعروف علميا بأسم

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض العوامل لتي يمكنها ان تؤثر على معدل الحرق سواء بالضعف او بسرعته، إا انه بالرغم من هه العوامل يمكن السيطرة على مشكله سرعه او



واوضح القيعي، ان من ابرز العوامل التي تؤدي لحدوث مشاكل سرعة او واوضح القيعي، ان من ابرز العوامل التي تؤدي لحدوث مشاكل سرعة او ضعف معدل الحرق ، ما يلي : وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض العوامل لتي يمكنها ان تؤثر على معدل الحرق سواء بالضعف او بسرعته، إا انه بالرغم من هه العوامل يمكن السيطرة على مشكله سرعه او بطئ معدل الحرق





1-العوامل الوراثية والجينية:



وتظهر في تناول الشخص لكميات طعام كبيرة وقله الحركه، ورغم ذلك يعاني من وتظهر في تناول الشخص لكميات طعام كبيرة وقله الحركه، ورغم ذلك يعاني من النحافه وعلى العكس يتحرك الشخص بشكل كبير ويأكل قليل ورغم ذلك يزيد وزنه بصورة سريعه.





2- العوامل المرضية :





ومن أبرز العوامل المرضية لشعر او ضعف معدل الحرق ، مثل : مشاكل الغده الدرقيه ولخبطه افراز هرمون الثيروكسين او T4 وهو المسؤل عن metabolism او معدل الحرق، وقد يحدث فرط الدرقيه، او كسلها اي افراز عالي وهو مايسبب النحافه برغم تناول الكثير من الطعام او كسل الغده الدرقيه وقله افراز الهرمونات، وهو مايسبب زياده الوزن برغم قله تناول الطعام ويكون هذا المرض وراثيا ايضا.





3- التقدم في العمر :





وهناك بعض الأشخاص التي تتأثر لديهم معدل الحرق بشكل كبير مع التقدم في العمر، سواء كان الإصابة بالسمنة المفرطة أو النحافة الزائدة.





4- الجنس :





ومن المعروف ان معدل الحرق لدى الرجال يكون أعلى من معدل الحرق لدى السيدات، بالإضافة إلى ان الحالة الصحية والوزن والنشاط الحركي اليومي يختلف بين النساء والرجال.





5- اتباع العادات الغذائيه الخاطئة :



وتؤثر العادات الغذائية الخاطئه على معدل الحرق بشكل كبير سواء كان بالضعف او بسرعة الحرق، او اتباع انظمه غذائيه غير متوازنه ينقصها عناصر غذائيه مهمه للجسم ، او اتباع انظمه التجويع وماينتج عنها من فقدان لجزء من الكتله العضليه، أو سوء التغذية وما ينتج عنها من أمراض مثل الأنيميا، او بسبب عدم تناول الطعام لفترة كبيرة، او بسبب إهمال شرب الماء.





6- تناول حوارق الدهون:





ومن المعروف ان استخدام حوارق الدهون والهرمونات الخارجية في إنقاص الوزن يمكن ان يؤثر مع الاستخدام المستمر على معدل حرق الجسم للدهون.





7- عدم ممارسة الرياضة :



