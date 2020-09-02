إنقاص الوزن بطرق طبيعية.. 6 توابل ترفع معدل الحرق.. ومشروب خارق ينسف الدهون

- خل التفاح تأثيره محدود فى انقاص الوزن

- - الفلفل الاسود والقرفة من أبرز التوابل الناسفة للدهون

- مشروب جديد بالشاى الاخضر لانقاص الوزن





تعد مشكلة الوزن الزائد من اخطر المشكلات التى تهدد صحة الانسان وخصوبته ومظهره وللاسف هذه المخاطر الكبيرة تصيب الجنسين وجميع الاعمار لذا فإن التخلص من السمنة من الأمور شديدة الأهمية.

بالنسبة لعدد كبير من النساء والرجال يبحثون عن طريقة مثالية للتخلص من هذه المشكلة مثل اتباع الانظمة الغذائية وممارسة الرياضة ولكن فى بعض الحالات يكون اتباع نظام غذائي خاص بانقاص الوزن غير كافٍ ويحتاج الإنسان لمزيد من الدعم .





يعتقد كثير من الناس أن تناول خل التفاح قبل أو مع الوجبة له تأثير مشبع ويساعد فى انقاص الوزن .



وعرض موقع " Verywellhealth" دراسة يابانية حديثة اثبتت ان الأشخاص الذين تناولوا حوالى 30 مل (حوالي 6 ملاعق صغيرة) من خل التفاح يوميًا حدث لهم انخفاضًا بسيطا من وزن الجسم خلال 12 اسبوعا.

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وبالنسبة لمؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر والدهون الثلاثية والدهون الحشوية فقد انخفضت ايضا ولكن بشكل طفيف.





يتناول بعض الناس كميات أكبر من المعتاد من خل التفاح عند استخدامه لأغراض إنقاص الوزن ، حتى أن البعض يأخذها في شكل أقراص.





الافراط فى استخدام خل التفاح يعرض الانسان لمشاكل صحية كبيرة خاصة فى الجهاز الهضمى

تمتلك التوابل مزايا متعددة للصحة وانقاص الوزن فضلا عن المذاق الرائع.

ونعرض فيما يلي اهم 6 توابل تساعد فى انقاص الوزن وفقا لما ذكره موقع "food.ndtv" .

فلفل حريف





تمتص المعدة التوابل الحارة بسرعة وتثبط الجوع

القرفة





غنية بالمواد المضادة للاكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

الشمر





الشمر أو saunf هو مدر للبول الطبيعي والمعروف أيضا للسيطرة على الشعور بالجوع.

نبات الحلبة







يمكن أن تساعد الحلبة في قمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب محتواها من الألياف الطبيعية







الهيل





منبه الهضمي الفعال ومدر للبول يعزز عملية التمثيل الغذائي







الفلفل الأسود





يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين ، وهو مركب يعزز الأداء الأيضي.







تحذير: هذه التوابل مفيدة جدًا في القضاء على الجوع لكن الافراط فيها يشكل خطورة على الانسان.

ونرصد طريقة عمل مشروب طبيعي فى المنزل يساعد على انقاص الوزن بشكل أسرع





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الكمية المحضرة: 1 كوب







مكونات وصفة انقاص الوزن السريع :

2 ملعقة صغيرة شاي أخضر

1 عود قرفة

3 القرنفل

العسل، حسب الذوق

1.5 كوب ماء







طريقة عمل وصفة انقاص الوزن السريع:







الخطوة 1: اغلي 1.5 كوب ماء جيدًا مع القرنفل والقرفة. أطفئ النار.

الخطوة 2: أضيفي الشاي الأخضر واتركيه ينقع لمدة 3-4 دقائق.

الخطوة 3: صفي الشاي في كوب وأضيفي العسل حسب ذوقك. يمكنك تجنب العسل إذا أردت