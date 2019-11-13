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وداعاً لـ زيادة الوزن في الشتاء.. 6 أطعمة تزيد من معدل الحرق تناولها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
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آية التيجي
كشف الدكتور فينسنت كاندراويناتا خبير التغذية الرائد، عالم الأغذية المشهور في أحد برامج The Today Show، إن هناك 6 أطعمة محددة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها تزيد من معدل حرق الجسم، أو ما يعرف باسم عمل الإيض.

وإليكم قائمة بالأطعمة التي تزيد من معدل الحرق، وتشمل:

1- الفلفل والزنجبيل:
يحتوي الفلفل الحار على مكوّن نشط يرفع من معدل الأيض، ويساعد على تقليل ضغط الدم ويحفز الهضم عن طريق تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويعمل الزنجبيل أيضًا على تحسين الهضم ، ويقلل الالتهاب ويقلل من مستويات السكر في الدم ، مما يشجع على فقدان الوزن.

2. الأعشاب البحرية:
الأعشاب البحرية يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن، وذلك لانه يحتوي على ألياف طبيعية ويزيد من نسبة الإنزيمات التي تهضم الدهون ، لذلك يمتص الجسم أقل. 

3- البقوليات:
تعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا غنية بفيتامينات "ب" والألياف والبروتين، وكل هؤلاء يعزون من عملية الأيض لإنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أن نسبة البقوليات تساعد الجسم على حرق عددًا أكبر من السعرات الحرارية، وذلك بفضل الحمض الأميني.

4- التفاح:
يحتوي التفاح على كمية كبيرة من البكتين ، وهو مكون يرتبط بالماء داخل الجسم للحد من كمية الخلايا الدهنية التي يمكن أن تمتصها، والتفاح هو أيضا مصدر غني بالألياف ، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم مستويات السكر في الدم.

5- البروتين:
ويمكن استبدال الكربوهيدرات والدهون والبروتين، حيث انه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول عن طريق قمع الهرمونات التي تسبب الجوع، ويزيد من معدل الأيض في الجسم بنسبة 30 في المائة أكثر من الكربوهيدرات.

6- القهوة:
تحتوي القهوة على الكافيين الغني بالمواد المضادة للاكسدة، ويعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة معدل الأيض، حيث يوصي الدكتور فنسنت بتناول كوبين من القهوة غير المحلاة يوميًا، واحد مع وجبة الإفطار واخرى على الغداء.
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