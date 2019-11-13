الضحك والعطاء .. جمال شعبان يكشف عن 4 هرمونات تحدد مستوى السعادة

صرح منذ أيام الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب أن الموت مخلوق مثل الحياة وإن كان يسبق الحياة بنصوص القرآن.





وتابع قائلا: "إن وفاة هيثم أحمد زكي اليتيم بن اليتيم، الوحيد بن الوحيد، الذي أبكي العديد من جموع الشعب المصري ودعوا له بالرحمة والمغفرة رسالة لحسن الخاتمة"،مشيرا إلى أن الزعل يكسر القلوب ويقبض القلب بسرعه ويخلق مايسمى بمتلازمة للقلوب ولذا يجب عدم المبالغة في الحزن والاعتدال في المشاعر.





وأشار " مدير معهد القلب السابق " فى منشور على حسابه بـ"فيس بوك" إلى٤ هرمونات تحدد مستوى السعادة هم :





‏١- Endorphins

‏٢- Dopamine

‏٣- Serotonin

‏٤- Oxytocin





1_ ‏Endorphins :هرمون الرياضة والضحك ،عند الذهاب للجيم وعمل رياضة يفرز الهرمون وذلك للتغلب على آلام التمرين الرياضى .

الضحك طريقة جيدة لإفراز Endorphins :يحتاج كل جسد للضحك يوميا من خلال مشاهدة نكت او مقاطع فيديو مسلية ومضحكة ،لكى يحصل الجسم تلقائيا على جرعته اليومية من الأندروفينس .





2_ تاني نوع لهرمون الضحك الـ Dopamine :هرمون الإنجاز والشوبنج ،شعور الإنجاز يزيد من إفراز الدوبامين بنِسَب متفاوتة ،ويزيد بمجرد الحصول على تقدير مقابل لهذا الأنجاز ،مثل الشعور بالفخر ،بالتالي يبدء الجسم فى إفراز كميات مناسبة من الدوبامين الذى يسبب مستوى السعادة .





وفسر "شعبان " سبب شعور بعض الأشخاص باليأس والاحباط نتيجة لعدم وجود تحفيز لهم يسبب لهم مزيد من السعادة ،ونصح الازواج بكلمة مدح بسيطة أو ثناء على الزوجة بعد مجهودها في إعداد الطعام وترتيب المنزل قد تجعلها في قمة السعادة .





3_ النوع الثالث من هرمون السعادة الـ Serotonin :هو هرمون العطاء والأطعمة والشيكولاتة والقهوة :

عندما تقوم بمساعدة الأخرين يفرز الجسد هرمون السيروتونين وبالتالي يزيد من الأحساس بالسعادة ،أيضا تناول قطعة من الشيكولاته أو فنجان من القهوة قد يحفز إفراز السيروتونين وتمنح الشعور بالسعادة





4_ النوع الرابع والأخير من هرمون السعادة هو الـ Oxytocin هرمون الحميمية والحب





عندما نتصافح أو نعانق بعض المحبين سواء من العائلة أو الأسرة مثل الاخوة والأطفال والأزواج وغيرها من أنواع أظهار مشاعر الحب ،فأحيانا تتصافح العيون قبل الأيادي ، كما ان الصلاة تحفز هذه الهرمونات جميعا لأنها رياضة وانجاز وعطاء وحميمية إذا تحقق الخشوع .





وخاصة الاندورفينس والسيروتونين والدوبامين وفِي الصلاة الخاشعة الاوكسيتوسين ،قال تعالي وتطمئن قلوبهم بذكر الله ،وقال المصطفي أرحنا بها يا بلال ،وليس منها .





ودشن الدكتور جمال شعبان، هاشتاج السعادة قرار .