5 عادات خطيرة نتبعها يوميا تؤثر على معدل الحرق.. احذرها

يعتبر سرعة معدل الحرق هو الأمر الوحيد الذي يساعدنا على فقدان الوزن وهضم للسعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة التي نتناولها، وبدون حرق السعرات الحرارية سوف يزيد الوزن بشكل كبير، ويتسبب في الإصابة بـ السمنة، والأمراض المزمنة التي تترتب عليها.
قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان معدل الحرق مهم للغاية لحرق السعرات الحرارية التي نحصل عليها بشكل يومي في الوجبات الغذائية التي نحصل عليها، وبدونها سيتسبب في زيادة الوزن، وعدم خسارة الوزن بشكل طبيعي.
وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان هناك العديد من الأخطاء التي يمكن نرتكبها بشكل يومي وتؤثر على معدل الحرق الخاص بنا، ومن أبرز هذه الأخطاء ما يلي:
1- شرب الماء :
قلة شرب الماء تؤثر على معدل الحرق، بالإضافة إلى انها تأثر على الكلى، ويمكن ان تسبب تكون الحصوات، والإحساس الكاذب بالجوع.
2-النوم المتقطع :
ويؤثر قلة النوم او النوم المتقطع على هرمونات الجوع والشبع، ويعطي إحساس كاذب بـ الجوع، ويتسبب في الإصابة بالمشاكل الهضمية ومشاكل في التركيز.
ويؤثر قلة النوم او النوم المتقطع على هرمونات الجوع والشبع، ويعطي إحساس كاذب بـ الجوع، ويتسبب في الإصابة بالمشاكل الهضمية ومشاكل في التركيز.
3-التوتر:
ويؤدي التوتر الدائم في التأثير على هرمونات الجسم، وإفراز هرمون الكورتيزول بشكل اكبر، مما بيؤدي إلى تخزين الدهون والسوائل في الجسم، مما يزيد من الوزن.
ويؤدي التوتر الدائم في التأثير على هرمونات الجسم، وإفراز هرمون الكورتيزول بشكل اكبر، مما بيؤدي إلى تخزين الدهون والسوائل في الجسم، مما يزيد من الوزن.
4- الكسل :
ويؤدي قلة الحركة والكسل إلى تخزين الطعام والسعرات الحرارية الزائد على شكل دهون ويتسبب في زيادة الوزن.
5- تناول أدوية التخسيس:
وتعتبر أدوية التخسيس من اخطر الخيارات التي يتخدها البعض لخسارة الوزن، وذلك لأنها تؤثر بالسلب على معدل الحرق، مما يصعب فقدان الوزن بسهولة بعد الإبتعاد عنها.