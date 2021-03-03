رئيس جامعة سوهاج: أنا زملكاوي وأعتذر لجمهور الزمالك بسبب أشرف بن شرقي ..فيديو

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اعتذاره الشديد بسبب تواجد سؤال في امتحانات الطلاب ذكر به اسم أحد اللاعبين بنادي الزمالك والسؤال كان عن "وفاة أشرف بن شرقي بكورونا " مشيرا الى انه زملكاوي.









وأضاف عزيز" أنا زملكاوي وأعتذر لجمهور الزمالك واللى حصل مش عاجبني" .









وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " : أنا ضد التعصب وهذا السؤال مجرد خطأ غير مقصود والجامعة قامت بأخذ عدة إجراءات بسبب السؤال المخالف في الامتحان وبناء عليه، سيتم إيقاف انتداب الدكتور الذى قام بوضع السؤال، لافتا إلى أنه منتدب من جامعة اخري للتدريس في كلية الحقوق جامعة سوهاج.







