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جامعة سوهاج: منع صاحب سؤال وفاة أشرف بن شرقي بـ كورونا من التدريس ..فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:34 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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إبراهيم القادري
أعرب الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن انزعاجه الشديد بسبب تواجد سؤال في امتحانات الطلاب ذكر به اسم أحد اللاعبين بنادي الزمالك والسؤال كان عن "وفاة أشرف بن شرقي بكورونا ".

وأضاف عزيز عبد المنعم خلال تصريحاته علي قناه تن : الجامعة قامت بأخذ عدة إجراءات بسبب السؤال المخالف في الامتحان وبناء عليه، سيتم إيقاف انتداب الدكتور الذى قام بوضع السؤال، لافتا إلى أنه منتدب من جامعة اخري للتدريس في كلية حقوق جامعة سوهاج.

وأوضح عزيز عبد المنعم ، إنه تم إحالة الدكتور الذى قام بوضع الامتحان للتحقيق من قبل رئيس الجامعة التابع لها، مقدما الاعتذار إلى الشعب المغربي والشعوب العربية جميعا ونادي الزمالك.
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