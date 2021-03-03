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خبيرة في الشئون الأفريقية: حل أزمة سد النهضة لن يأتي إلا بالإرادة الأمريكية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:37 ص
سد النهضة
سد النهضة
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ندى رأفت

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن موافقة إثيوبيا على ملء سد النهضة، يعني تهديد أمن إنساني لـ 150 مليون نسمة مباشرة على مصر، ومباشرة على السودان يعني تهديد حوالي 20 مليون نسمة، ويعني استمرار الانكشاف الاستراتيجي السوداني في مسألة حيوية وحرجة للغاية وهي مياه الشرب.

وأضافت "أماني طويل" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن هذا القرار أيضًا يهدد سد روصيرص، وفقد مصر لحصة كبيرة من المياه المتدفقة إليها، وبالتالي ستتعرض مصر لتأثيرات كارثية، مشيرة إلى أن ما قامت به وزارة الري والدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من تحلية المياه ، فهو غير كافٍ.

وتابعت خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يؤدي أيضًا إلى تصاعد مستوى التوتر في الإقليم على المستوى السياسي، والاستراتيجي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل للتعامل مع أزمة سد النهضة.

وأكملت "طويل"، أن في ظل هذا المستوى من التعنت الإثيوبي، فإن الطرف الذي يستطيع حل هذه المشكلة، هو الطرف الذي يؤثر على المصالح الإثيوبية بشكل مباشر، وهو الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، لأن تهديد الأمن الأقليمي في هذه المنطقة سيؤثر على أوروبا، والاستقرار في منطقة تتعلق بالمصالح الدولية .

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