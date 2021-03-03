طارق الأدور: رحيل موسيماني أو باتشيكو في هذا التوقيت خطأ كبير

أكد الناقد الرياضي طارق الأدور، أنه لا بد من استمرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، والجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو، في مناصبهم حتى نهاية الموسم.
وأضاف الأدور في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة ’"Ten": رحيل أي من المدربين في هذا التوقيت سيكون خطأً كبيرًا ويُضر بمصلحة الناديين ، فكلا الفريقين مقبل على مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا ، وسيتحدد مصيرهما إما بالتأهل إلى دور الثمانية أو الخروج من البطولة، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.
واختتم الأدور: يجب استمرار كلا المدربين حتى نهاية الموسم الجاري.
وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.
الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.