طارق الأدور: رحيل موسيماني أو باتشيكو في هذا التوقيت خطأ كبير

أكد الناقد الرياضي طارق الأدور، أنه لا بد من استمرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، والجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو، في مناصبهم حتى نهاية الموسم.





وأضاف الأدور في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة ’"Ten": رحيل أي من المدربين في هذا التوقيت سيكون خطأً كبيرًا ويُضر بمصلحة الناديين ، فكلا الفريقين مقبل على مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا ، وسيتحدد مصيرهما إما بالتأهل إلى دور الثمانية أو الخروج من البطولة، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.





واختتم الأدور: يجب استمرار كلا المدربين حتى نهاية الموسم الجاري.



