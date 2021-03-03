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أخبار البلد

منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
عاد إلى مصر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية؛ حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الإتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

واشتملت الزيارة على لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنًا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين .

كما التقى وزير الدفاع السودانى ونقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومى لكلا البلدين.

ثم التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة.

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافقا فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان .

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الإتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتدادًا لإطار التفاهم والتنسيق العسكرى لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية .

حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.
منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان
منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان
منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان
منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان
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