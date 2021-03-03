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أخبار العالم

سكتة قلبية.. وفاة مدني عقب الهجوم الصاروخي على عين الأسد في العراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:29 م
وفاة مدني عقب الهجوم
وفاة مدني عقب الهجوم الصاروخي على عين الأسد في العراق
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دعاء أبوهشيمة
كشف مصدر أمني عراقي عن وفاة متعاقد مدني بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.


وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، بسقوط عدد من الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها قوات أمريكية في المحافظة، وبذلك يكون هذا القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.


وكشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء،  تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.


ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم".


وأضاف أن "الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".


وحول الأضرار، قال اللواء الخفاجي إن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة".


وأشار إلى أن "الصواريخ المستخدمة نوع (غراد)"، مشددا على أن "عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة، وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية".
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