طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

عبر طلاب الصف الأول الإعدادي عن ارتياحهم لمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم على مناهج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.





حيث أكد الطلاب لموقع صدى البلد أن الامتحان اسئلته كلها من داخل المنهج ، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط ، بينما أشار بعض الطلاب إلى وجود جزئيات بسيطة في الامتحان للطالب الممتاز.





وأوضح الطلاب أن فكرة الامتحان المجمع فكرة جيدة ولم تتسبب في توتر اثناء الإجابة، بل انها افضل من فكرة أداء امتحان كل مادة على حدة.



