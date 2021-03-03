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تعليم

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:54 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
عبر طلاب الصف الأول الإعدادي عن ارتياحهم لمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم على مناهج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.

حيث أكد الطلاب لموقع صدى البلد أن الامتحان اسئلته كلها من داخل المنهج ، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط ، بينما أشار بعض الطلاب إلى وجود جزئيات بسيطة في الامتحان للطالب الممتاز.

وأوضح الطلاب أن فكرة الامتحان المجمع فكرة جيدة ولم تتسبب في توتر اثناء الإجابة، بل انها افضل من فكرة أداء امتحان كل مادة على حدة.

وعلى جانب آخر .. كان قد فوجئ طلاب الصف الأول الإعدادي في مدارس إدارة الهرم التعليمية، اليوم الأربعاء، بوجود أسئلة من خارج منهج الفصل الدراسي الأول في ورقة الامتحان المجمعة.


من جانبها، أكدت غرفة عمليات إدارة الهرم التعليمية، أنه بالفعل تبين وجود خطأ في الأسئلة الخاصة بمادة اللغة العربية في الامتحان متعدد التخصصات للصف الأول الإعدادي.


وأوضحت أن الخطأ تمثل في وضع أسئلة من منهج الفصل الدراسي الثاني بدلا من الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى إعدادي في مادة اللغة العربية.


وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم الامتحان في جميع المواد في ورقة واحدة مجمعة لمدة ساعتين، وتضم هذه الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بها 4 بدائل لكل سؤال، ويتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.


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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل،  أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: " الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".


وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل "ساعتان" لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي:

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.


ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.


والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.


الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.


وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.


وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".


وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".
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