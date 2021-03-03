من أجل حلقها الذهب.. مدمن الشابو يختطف ابنة قريبه ويطعنها حتى الموت في سوهاج

عثر أهالي مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج ، على جثة طفلة في العقد الأول من العمر داخل منزل مهجور، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة بذلك.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل منزل مهجور بناحية نجع العصارة بدائرة المركز.





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وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طفلة بها جرح طعني بالصدر وآخر بالبطن، وبالتحريات تبين أنه مُبلغ من المدعو "عيد. ع. ن"، ٣٦ عامًا، ويقيم دائرة المركز، باختفائها، حيث إنها ابنته وتدعى "ندى"، وتبلغ من العمر 8 سنوات، تقيم بناحية نجع العصارة، وعند معاينة الجثة تبين عدم وجود قرطها الذهبي في أذنيها.









وعلى الفور تم تشكيل فريق بحق جنائي بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، وتم كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها "أحمد. ش"، 23 عامًا، عاطل، ويقيم بذات الناحية، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة؛ لسرقة قرطها الذهبي، ثم طعنها بواسطة "سكين" في الصدر والبطن، وغطى جثتها بـ"قش" داخل المنزل المهجور الذي عُثر عليها فيه.









وقال في اعترافه إنه لم يمر شهر وبضعة أيام على خروجه من مصحة علاج الإدمان، حيث كان يتعاطى مادة الشابو المُخدر، وهو ما جعله يختطف الطفلة المذكورة والتي تصله بوالدها صلة قرابى، ليسرقها.







